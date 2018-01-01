Эксперт: хоккеисты молодежной сборной РФ должны играть с американцами без сантиментов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею должна сразиться с командой США в четвертьфинале чемпионата мира без сантиментов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды Владимир Плющев.

В воскресенье российская сборная уступила команде Швеции по буллитам со счетом 3:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Заняв третье место в группе В, российская команда встретится в 1/4 финала со сборной США, которая является действующим чемпионом мира. Игра начнется в ночь на 3 января в 04:00 мск. Турнир проходит в американском Баффало

"Я думаю, у нас в команде играют уже не маленькие дети. Они прекрасно понимают ответственность матча с американцами. Начался плей-офф. Игры идут на выбывание, поэтому здесь уже не до сантиментов", - сказал Плющев.

"С хозяевами всегда сложнее играть. Тем более, американцы не проходящая команда. За последние 11 лет они практически все время играют в финале, поэтому будет очень непросто, очень сложно играть", - добавил он.

"Я думаю, что, во-первых, очень серьезная ответственность будет лежать на вратарской линии и на обороне. По крайней мере, не хотелось бы, чтобы они допускали те ошибки, которые они допускали в предыдущих матчах. Команда очень ровная, в общем-то, каждый делает свое дело на площадке. Ясно, что в технико-тактическом плане ребята не всегда готовы к такой тонкой игре", - заключил эксперт.

На вопрос, на что необходимо обратить внимание команде в предстоящей игре, собеседник ТАСС ответил: "Я думаю надо внимательно играть в средне.й зоне, тогда будет возможность зацепиться за игру, не проваливаться".