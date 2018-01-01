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Россиянин Большунов заявил, что доволен своим выступлением в пасьюте на "Тур де Ски"

Спорт
1 января, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В понедельник Большунов занял третье место в гонке преследования

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Александр Большунов

Александр Большунов

© EPA-EFE/PEKKA SIPOLA

ТАСС, 1 января. Российский лыжник Александр Большунов доволен своим выступлением в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), которая прошла в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Слова спортсмена приводит пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов занял третье место в гонке преследования. Соревнования прошли в понедельник. В общем зачете "Тур де Ски" россиянин идет третьим.

"Выступление получилось почти идеальным, я доволен, - сказал Большунов. - Не слишком удовлетворен своим ходов в последние три километра, я устал, а преследователи догоняли меня".

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 3 января в немецком Оберстдорфе, в этот день состоятся спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.

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