Россиянин Большунов заявил, что доволен своим выступлением в пасьюте на "Тур де Ски"

ТАСС, 1 января. Российский лыжник Александр Большунов доволен своим выступлением в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), которая прошла в рамках многодневной гонки "Тур де Ски". Слова спортсмена приводит пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов занял третье место в гонке преследования. Соревнования прошли в понедельник. В общем зачете "Тур де Ски" россиянин идет третьим.

"Выступление получилось почти идеальным, я доволен, - сказал Большунов. - Не слишком удовлетворен своим ходов в последние три километра, я устал, а преследователи догоняли меня".

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 3 января в немецком Оберстдорфе, в этот день состоятся спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.