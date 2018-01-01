Айзея Томас проведет дебютный матч за "Кливленд" в НБА во вторник

ТАСС, 1 января. Разыгрывающий защитник Айзея Томас дебютирует за "Кливленд" во вторник в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Портлендом". Об этом сообщает портал The Score.

По информации издания, 28-летний разыгрывающий не будет включен в стартовую пятерку команды и будет играть с ограничением времени в рамках процедуры восстановления от травмы бедра. При этом отмечается, что игрок пропустит матч с "Бостоном", который состоится на следующий день.

Томас перешел в "Кливленд" летом из "Бостона" в обмен на разыгрывающего Кайри Ирвинга. В прошлом сезоне он стал одним из самых результативных игроков лиги, набирая в среднем по 28,9 очка за матч, и помог "Бостону" занять первое место в Восточной конференции. В заключительной части прошлого сезона он получил повреждение бедра, из-за чего пропустил начало текущего регулярного чемпионата.