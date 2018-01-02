Васильев начинает защиту титула победителя ралли "Африка Эко Рейс"

ТАСС, 2 января. Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" стартует во вторник в марокканском Надоре. Многодневный ралли-рейд в 10-й раз пройдет по территории северо-западной Африки и завершится 14 января у берегов Розового озера близ столицы Сенегала Дакара, повторяя бывший маршрут самого знаменитого ралли-марафона.

Год назад в классе внедорожников победил российский экипаж Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова на Mini, который представляет команду G-Energy Team. Экипаж Васильева вновь выйдет на старт африканского марафона, зато на сей раз пропустят гонку "Камазы", чей экипаж под управлением Андрея Каргинова победил год назад в классе грузовиков. Предстоящую гонку поедет грузовик "Ивеко" под управлением Герарда де Роя из Нидерландов, который дважды побеждал в "Дакаре", составляя серьезную конкуренцию "Камазам". В нынешнем году де Рой предпочел африканскую гонку южноамериканскому "Дакару".

В 2018 году участникам "Африка Эко Рейс" вновь предстоит преодолеть 12 этапов при одном дне отдыха - 7 января в Дахле на берегу Атлантического океана. Этот город расположен на контролируемой Марокко территории Западной Сахары и является новой точкой на карте гонки. Организаторы "Африка Эко Рейс" каждый год стараются усложнить маршрут, так, в нынешнем году пройдет марафонский этап "500 миль" по пескам Мавритании.

Первые пять этапов ралли пройдут по территории Марокко - здесь участников ждут в основном каменистые горные спецучастки. Вторая половина рейда станет решающей - в течение шести дней караван проедет по пустыне Сахара в Мавритании с коварными дюнами и финиширует 14 января недалеко от Дакара. По словам многих участников африканского ралли, здесь их привлекает именно разнообразие маршрута - в отличие от "Дакара", который в последние годы проходит по территории Южной Америки, где из года в год организаторы упрощают маршрут.

Ралли на страже экологии

Ралли "Африка Эко Рейс" - 2018 пройдет в двух классах - мотоциклы и квадроциклы, а также внедорожники и грузовики, которые должны соответствовать регламенту гонки. Организаторы подчеркивают прежде всего экологичность гонки - участвующие в ней автомобили минимально загрязняют окружающую среду, маршрут не пролегает по территориям национального парка, а все остатки используемого топлива будут вывезены обратно во Францию. Кроме того, большинство машин технических служб оснащены солнечными батареями.

На старт предстоящей гонки в группе внедорожников также выйдет экипаж команды "Супротек-Рейсинг" Андрея Рудского и Евгения Загороднюка на прототипе "G-Force", а также BMW Дениса Кротова и его украинского штурмана Дмитрия Цыро из команды "АСПЭК-Моторспорт". Представляющие латвийскую команду "РЕ-Аутоклуб" Алексей Титов и Андрей Русов выступят в группе серийных внедорожников на "Форде", Дмитрий Агошков из команды "Тройка" выйдет на старт на мотоцикле KTM.

Всего для участия в нынешнем марафоне заявились 87 экипажей. Официальное открытие "Африка Эко Рейс" состоялось в последний день минувшего года в Монако, откуда участники из французского порта Сет морем отправились в Марокко. Техническая подготовка к гонке прошла в декабре в городе Ментон, недалеко от Монако, где был расположен специальный сервис-парк.

Первое ралли "Африка Эко Рейс" прошло в 2009 году. Ралли-марафон проходит по знаменитым маршрутам в пустыне Сахара, вдали от крупных населенных пунктов и проложенных человеком дорог, сохранив "дух Дакара", где гонщики рисковали жизнью, но где царила взаимовыручка в экстремальных условиях. Одним из вдохновителей "Африка Эко Рейс" стал неоднократный победитель этого марафона в классе внедорожников француз Жан-Луи Шлессер. В 2014 году Шлессер первым приехал к финишу в Дакаре в возрасте 65 лет.

В классе грузовиков "Камазы" побеждали все четыре раза, когда принимали участие в "Африка Эко Рейс", причем в 2013, 2015 и 2016 годах не было равных экипажу Антона Шибалова.