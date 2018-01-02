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Энди Маррей снялся с турнира ATP в Брисбене из-за травмы

Спорт
2 января, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Первый матч Маррея на турнире был запланирован на четверг

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Энди Маррей

Энди Маррей

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 2 января. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с розыгрыша турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене из-за травмы бедра. Об этом сообщает Би-би-си.

30-летний теннисист должен был начать выступление на турнире в четверг.

Маррей, который является двукратным олимпийским чемпионом, не играл с июля прошлого года из-за проблем с бедром. Ранее он заявил, что в ближайшее время намерен сократить нагрузки в рамках восстановления от повреждения. В настоящее время британец занимает 16-е место в рейтинге ATP.

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