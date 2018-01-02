Ивлев: тренер сборной России по баскетболу Базаревич дает команде много свободы

ТАСС, 2 января. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич дает игроком команды большую свободу действий. Об этом рассказал форвард российской сборной и клуба "Локомотив-Кубань" Владимир Ивлев, слова которого приводит "Газета.Ru".

Базаревич возглавил сборную в январе 2016 года. Под руководством 52-летнего специалиста команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года, заняв четвертое место.

"Я знаю Сергея Валерьяновича очень давно, еще со времен выступления за московское "Динамо". С того момента его философия игры мало изменилась. В сборной он дает много свободы, разрешая играть в тот баскетбол, который интересен самим спортсменам. Иногда это может закончиться не очень хорошо, но зачастую помогает достигать успехов", - отметил Ивлев.

Ранее тренер работал в итальянском "Канту", московском "Динамо", самарских "Красных Крыльях" и краснодарском клубе "Локомотив-Кубань".