Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ивлев: тренер сборной России по баскетболу Базаревич дает команде много свободы

Спорт
2 января, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 января. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич дает игроком команды большую свободу действий. Об этом рассказал форвард российской сборной и клуба "Локомотив-Кубань" Владимир Ивлев, слова которого приводит "Газета.Ru".

Базаревич возглавил сборную в январе 2016 года. Под руководством 52-летнего специалиста команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года, заняв четвертое место.

"Я знаю Сергея Валерьяновича очень давно, еще со времен выступления за московское "Динамо". С того момента его философия игры мало изменилась. В сборной он дает много свободы, разрешая играть в тот баскетбол, который интересен самим спортсменам. Иногда это может закончиться не очень хорошо, но зачастую помогает достигать успехов", - отметил Ивлев.

Ранее тренер работал в итальянском "Канту", московском "Динамо", самарских "Красных Крыльях" и краснодарском клубе "Локомотив-Кубань".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
5
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
6
Указы о назначении членов правительства Молдавии вместо Додона подпишет спикер парламента
7
В Госдуме заявили, что отстранение Додона может обернуться народными волнениями в Молдавии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама