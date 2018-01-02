Экипаж Васильева выиграл первый этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

ТАСС, 2 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на первом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 92 км россияне преодолели за 57 минут 22 секунды.

Второе место заняли французы Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (отставание 3 минуты 6 секунд), третье - голландцы Жерар де Рой, Дарек Родевальд и Мой Торреллардона на Iveco (+5 минут 25 секунд).

Другой российский экипаж в составе Дениса Кротова и Дмитрия Циро на BMW стал девятым (+10 минут 39 секунд), Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force финишировали 12-ми (+12 минут 6 секунд), Алексей Титов и Андрей Русов на Ford - 24-ми (+21 минута 50 секунд).

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал итальянец Паоло Чечи на KTM (1:14.07), вторым к финишу пришел норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+2 минуты 19 секунд), третьим - россиянин Дмитрий Агошков на KTM (+3 минуты 53 секунды).

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.