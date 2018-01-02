Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж Васильева выиграл первый этап ралли-рейда "Эко Рейс" в зачете внедорожников

Спорт
2 января, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Второе место заняли французы Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок, третье - голландцы Жерар де Рой, Дарек Родевальд и Мой Торреллардона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 января. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini одержали победу на первом этапе ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 92 км россияне преодолели за 57 минут 22 секунды.

Второе место заняли французы Паскаль Томасс и Паскаль Лоррок на Optimus (отставание 3 минуты 6 секунд), третье - голландцы Жерар де Рой, Дарек Родевальд и Мой Торреллардона на Iveco (+5 минут 25 секунд).

Другой российский экипаж в составе Дениса Кротова и Дмитрия Циро на BMW стал девятым (+10 минут 39 секунд), Андрей Рудской и Евгений Загороднюк на G-Force финишировали 12-ми (+12 минут 6 секунд), Алексей Титов и Андрей Русов на Ford - 24-ми (+21 минута 50 секунд).

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал итальянец Паоло Чечи на KTM (1:14.07), вторым к финишу пришел норвежец Пал Уллевалсетер на KTM (+2 минуты 19 секунд), третьим - россиянин Дмитрий Агошков на KTM (+3 минуты 53 секунды).

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану
5
Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье
6
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
7
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама