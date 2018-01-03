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Вратарь сборной России по футболу Габулов подписал контракт с "Брюгге"

Спорт
3 января, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Соглашение россиянина с бельгийским клубом рассчитано на 1,5 года

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 января. Голкипер тульского "Арсенала" и сборной России по футболу Владимир Габулов стал игроком "Брюгге". Об этом сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на 1,5 года. Габулов присоединится к команде на сборах.

Габулов выступал за "Арсенал" с начала 2017 года, до этого был игроком московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского "Анжи", краснодарской "Кубани", пермского "Амкара", владикавказской "Алании". Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы.

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