Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

4 @ufc fighters on photo. Welcome to the #UFC my brother @abubakar_nurmagomedov He is gonna fight 3 February in Brazil ❗️ Теперь на этой фотке 4 бойца @ufc Добро пожаловать в #ЮФС мой Брат @abubakar_nurmagomedov #30днейдоБоя #3февраляБой

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 2, 2018 at 12:39 PST