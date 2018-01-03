Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

ТАСС, 3 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов, выступающий в полусредней весовой категории, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил в своем Instagram двоюродный брат Абубакара Хабиб Нурмагомедов, также выступающий в UFC.

"Добро пожаловать в UFC, мой брат", - написал он.

Первый поединок в новом промоушене 28-летний Абубакар Нурмагомедов проведет в Бразилии 3 февраля.

Нурмагомедов - чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо. В смешанных единоборствах он выступает на профессиональном уровне с 2011 года, с 2015-го провел пять поединков в американском промоушене World Series of Fighting и во всех одержал победы. Всего на его счету в ММА 15 боев, в которых он одержал 14 побед (7 нокаутом).

4 @ufc fighters on photo. Welcome to the #UFC my brother @abubakar_nurmagomedov He is gonna fight 3 February in Brazil ❗️ Теперь на этой фотке 4 бойца @ufc Добро пожаловать в #ЮФС мой Брат @abubakar_nurmagomedov #30днейдоБоя #3февраляБой Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 2, 2018 at 12:39 PST