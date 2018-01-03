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"Сент-Луис" победил "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и реализовал буллит

Спорт
3 января, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Голкипер Сергей Бобровский одержал 200-ю победу в НХЛ, "Коламбус" выиграл в гостях у "Далласа" со счетом 2:1

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ТАСС, 3 января. "Сент-Луис" со счетом 3:2 одержал победу над "Нью-Джерси" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время встречи за хозяев шайбы забросили Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39), за гостей - Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии послематчевых буллитов Тарасенко также был точен, как и его партнер по комане Брэйден Шенн, в то время как броски их соперников голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон парировал.

Тарасенко был признан второй звездой матча, Хаттон - первой.

В другом матче игрового дня "Коламбус" в гостях победил "Даллас" со счетом 2:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Он одержал 200-ю победу в НХЛ. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин и форвард "Далласа" Александр Радулов результативным действиями не отметились.

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