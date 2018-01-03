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Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Спорт
3 января, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

В матче с "Каролиной" российский нападающий забросил две шайбы

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 3 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин забросил две шайбы в матче с "Каролиной", одна из которых принесла "Вашингтону" победу в овертайме (5:4). Также россиянин вышел на второе место в истории "Вашингтона" по количеству проведенных матчей - 962.

Первой звездой дня НХЛ признала клуб "Вегас", который победил "Нэшвилл" со счетом 3:0 и продлил победную серию до восьми игр кряду. В сезоне-2017/18 команда дебютировала в НХЛ, в настоящее время "Вегас" лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Третьим в списке лучших игроков дня стал вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон, на счету которого 26 отраженных бросков из 28 в матче с "Виннипегом". Кроме того, он помог клубу одержать победу в серии буллитов (3:2).

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