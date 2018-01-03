"Локомотив-Кубань" победил "Будучность" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 3 января. Российский "Локомотив-Кубань" одержал победу над черногорским клубом "Будучность" со счетом 68:62 в гостевом матче первого тура этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Райан Брокхофф, в его активе 15 очков.

В турнирной таблице группы G "Локомотив-Кубань" занимает первое место, "Будучность" идет на втором месте.

В следующем матче 10 января "Локомотив-Кубань" примет итальянский "Тренто", "Будучность" в гостях сыграет с хорватской "Цедевитой".