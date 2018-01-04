Биатлонный кубковый сезон продолжится в немецком Оберхофе

ТАСС. 4 января. Очередной этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг в немецком Оберхофе. В течение четырех дней здесь пройдут спринт, гонки преследования и эстафеты среди мужчин и женщин.

Биатлонный кубковый сезон продолжается после трехнедельного рождественского перерыва. В течение оставшегося до Олимпийских игр в Пхёнчхане месяца в январе пройдут этапы в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также итальянской Антерсельве. Соревнования в Оберхофе традиционно открывают программу нового года, при этом прошлый год завершился традиционной рождественской гонкой в Гельзенкирхене на футбольном стадионе клуба "Шальке". Победителем этого праздничного шоу стали российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

В кубковых стартах представители сборной России в нынешнем сезоне побед пока не одерживали. Третье место Антона Шипулина в гонке преследования на декабрьском этапе во французском Анси пока является лучшим результатом отечественных спортсменов. За две с лишним недели, прошедшие после гонок в Анси, у российских биатлонистов была возможность улучшить форму, тренеры же сделали некоторые перестановки в составе. Так, в мужскую команду вернулся олимпийский чемпион Волков, тогда как в женскую команду вошла Светлана Миронова - ее попадание в команду, по словам тренеров, обусловлено прекрасным функциональным состоянием.

В состав сборной России на гонки в Оберхофе вошли Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Волков, Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Миронова. Ирина Старых в эти дни выступит на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье, тогда как Ульяна Кайшева, чье участие в Оберхофе планировалось изначально, получит свой шанс через неделю в Рупольдинге.

Этап в Оберхофе стартует спринтерскими гонками - 4 января пройдет женская на 7,5 км (начало - 14:30 мск), в пятницу - мужская на 10 км (16:15). В субботу состоятся гонки преследования - женская в 14:15, мужская - 17:00, на воскресенье запланированы эстафеты (13:30 и 16:30 соответственно).

Впереди Фуркад и Кузьмина

В общем зачете Кубка мира среди мужчин продолжает лидировать француз Мартен Фуркад, хотя из восьми прошедших личных гонок сезона пять выиграл норвежец Йоханнес Бё. Шипулин занимает пятое место, на 15-м месте расположился Бабиков.

Российские биатлонистки на пьедестал почета в нынешнем сезоне еще не поднимались. В общем зачете после этапа в Анси лидерство захватила Анастасия Кузьмина из Словакии, которая лишь на шесть очков опережает француженку Жюстен Бреза. Юрлова-Перхт идет на 14-м месте.

Оберхоф - известный спортивный и оздоровительный курорт в Тюрингии (земля в Центральной Германии), расположенный на высоте около 900 м над уровнем моря. Крупные старты здесь проводятся уже почти 90 лет - еще в 1931 году Оберхоф принял чемпионат мира по бобслею и лыжным гонкам. В 2004 году в Оберхофе прошел чемпионат мира по биатлону, где сборная России выиграла шесть медалей, из них одну золотую (Ольга Пылева победила в индивидуальной гонке на 15 км).

Этап Кубка мира по биатлону и впервые прошел в Оберхофе в марте 1984 года и оказался удачным для сборной СССР - Юрий Кашкаров выиграл индивидуальную гонку, победила советская команда и в эстафете.

Год назад программа Оберхофа включала в себя спринт, пасьют и масс-старт. Этап оказался неудачным для российских биатлонистов, которые ни разу не попали в призовую тройку. Две победы в Оберхофе одержала чешка Габриэлла Коукалова, которая пропустит предстоящие старты из-за проблем с мышцами.