Сборная России победила команду Японии на Кубке Хопмана по теннису

ТАСС, 4 января. Сборная России одержала победу над командой Японии в своем заключительном матче в группе В на Кубке Хопмана. Общий счет матча - 2-1 в пользу российской команды.

За сборную России выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов, которые в паре победили Наоми Осака и Юити Сугиту со счетом 4:1, 4:0. В матчах одиночного разряда Павлюченкова проиграла Осаке со счетом 4:6, 6:3, 6:7, Хачанов победил Сугиту - 6:4, 6:2.

Сборная России ранее потеряла шансы на выход в финал турнира, проиграв командам США и Швейцарии. По итогам группового раунда россияне заняли третье место.

Кубок Хопмана проходит с 30 декабря по 6 января в австралийском Перте.