Чешка Синякова стала соперницей Шараповой в полуфинале турнира WTA в Шэньчжэне

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. Чешка Катерина Синякова одержала победу над соотечественницей Кристиной Плишковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Синяковой. В полуфинале соревнований спортсменка встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее в четверг оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс - 6:3, 6:3.

Встреча Синяковой и Шараповой состоится 6 января.