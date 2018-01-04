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Чешка Синякова стала соперницей Шараповой в полуфинале турнира WTA в Шэньчжэне

Спорт
4 января, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Матч состоится 6 января

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. Чешка Катерина Синякова одержала победу над соотечественницей Кристиной Плишковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Синяковой. В полуфинале соревнований спортсменка встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее в четверг оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс - 6:3, 6:3.

Встреча Синяковой и Шараповой состоится 6 января.

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Шарапова, Мария Юрьевна
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