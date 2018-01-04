Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Швейцарии обыграла команду США и вышла в финал Кубка Хопмана по теннису

Спорт
4 января, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

За сборную Швейцарии выступают Роджер Федерер и Белинда Бенчич

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 января. Сборная Швейцарии одержала победу над командой США в заключительном матче группы В на Кубке Хопмана и вышла в финал турнира.

Швейцарцы выиграли все три матча в противостоянии. Сборную Швейцарии представляли вторая ракетка мира Роджер Федерер и Белинда Бенчич, которые в паре победили американцев Джека Сока и Коко Вандевеге со счетом 4:3 (5:3), 4:2. В матчах одиночного разряда Федерер обыграл Сока - 7:6 (7:5), 7:5, Бенчич - Вандевеге - 7:6 (8:6), 6:4.

Швейцарцы выиграли все три матча на групповом этапе и с первого места в группе В вышли в финал соревнований. 5 января состоятся заключительные встречи группы А, в которых команда Бельгии сыграет с командой Канады, а австралийцы встретятся с немцами. На данный момент в группе А лидирует команда Германии, в активе которой две победы в двух матчах. Бельгийцы занимают второе место, австралийцы - третье, обе команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.

За сборную России на Кубке Хопмана выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Ранее российская команда потеряла шансы на выход в финал турнира, проиграв командам США и Швейцарии, но обыграв сборную Японии. По итогам группового раунда Павлюченкова и Хачанов заняли третье место.

Кубок Хопмана проходит с 30 декабря по 6 января в австралийском Перте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама