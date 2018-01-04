Сборная Швейцарии обыграла команду США и вышла в финал Кубка Хопмана по теннису

ТАСС, 4 января. Сборная Швейцарии одержала победу над командой США в заключительном матче группы В на Кубке Хопмана и вышла в финал турнира.

Швейцарцы выиграли все три матча в противостоянии. Сборную Швейцарии представляли вторая ракетка мира Роджер Федерер и Белинда Бенчич, которые в паре победили американцев Джека Сока и Коко Вандевеге со счетом 4:3 (5:3), 4:2. В матчах одиночного разряда Федерер обыграл Сока - 7:6 (7:5), 7:5, Бенчич - Вандевеге - 7:6 (8:6), 6:4.

Швейцарцы выиграли все три матча на групповом этапе и с первого места в группе В вышли в финал соревнований. 5 января состоятся заключительные встречи группы А, в которых команда Бельгии сыграет с командой Канады, а австралийцы встретятся с немцами. На данный момент в группе А лидирует команда Германии, в активе которой две победы в двух матчах. Бельгийцы занимают второе место, австралийцы - третье, обе команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению.

За сборную России на Кубке Хопмана выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Ранее российская команда потеряла шансы на выход в финал турнира, проиграв командам США и Швейцарии, но обыграв сборную Японии. По итогам группового раунда Павлюченкова и Хачанов заняли третье место.

Кубок Хопмана проходит с 30 декабря по 6 января в австралийском Перте.