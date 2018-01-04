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XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея стартовал в Минске

Спорт
4 января, 19:36 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что начинать спортивный год Рождественским международным турниром любителей хоккея стало доброй традицией

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МИНСК, 4 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. В Минске стартовал XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба" на призы президента страны. Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию открытия турнира.

Соревнования пройдут на "Чижовка-арене" с 4 по 7 января. Рождественский турнир проводится с 2005 года. Десять раз победителем соревнований становилась команда президента Белоруссии, и трижды успех праздновала российская сборная.

"Отличительными чертами турнира являются серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы, а самое главное - сохранение лучших традиций и преемственности поколений, - сказал Лукашенко. - Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта, и наш турнир - не исключение".

Президент подчеркнул, что начинать спортивный год Рождественским международным турниром любителей хоккея стало доброй традицией. "Рождественский турнир в Минске ежегодно собирает наших добрых друзей, в этом году приехали помериться силами на льду хоккеисты из России, Чехии, Швейцарии, Швеции, ОАЭ, многонациональная сборная Балкан", - отметил Лукашенко. Он также поприветствовал команду Китая, которая впервые участвует в турнире. "Это отличный шаг наших китайских коллег, реализующих масштабную программу развития хоккея в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что настоящим подарком для всех стало совместное проведение с Рождественским турниром и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба".

Квартет А на турнире составили сборные Белоруссии, Швейцарии, ОАЭ, Китая, группу B - команды России, Швеции, Чехии, Балкан. В четверг днем в стартовом поединке турнира швейцарцы обыграли китайцев - 7:4. В первом поединке группы В команда России разгромила сборную Балкан со счетом 19:1.

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