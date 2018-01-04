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СМИ: IFAB будет голосовать за использование видеоповторов на ЧМ-2018

Спорт
4 января, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Вопрос использования системы на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения, окончательное решение будет принято в марте 2018 года

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ТАСС, 4 января. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, будет голосовать за использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает британская газета The Times.

22 января в швейцарском Цюрихе пройдет заседание IFAB, на котором будет обсуждаться вопрос внедрения VAR на чемпионате мира и в национальных чемпионатах. Несмотря на то, что многие в мире футбола высказывались против использования видеоповторов уже на ЧМ-2018, Международная федерация футбола (ФИФА) очень хочет представить эту технологию на турнире в России.

"Мы приближаемся к отметке в тысячу матчей, где так или иначе использовалась VAR, - заявил технический директор IFAB Дэвид Эллерей. - Я думаю, что процесс тестирования данной технологии проходит намного лучше, чем мы ожидали. Практически каждую неделю мы получаем запрос из какого-либо чемпионата об использовании VAR. Согласно нашим данным, во всем мире решение судьи пересматривается с помощью VAR раз в три матча, что разбивает аргумент противников видеоповторов о том, что VAR уничтожит дух и течение игры".

В начале марта прошлого года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. В настоящее время из ведущих европейских футбольных лиг система видеопомощи работает в чемпионатах Италии и Германии. Вопрос использования системы на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения, окончательное решение будет принято в марте 2018 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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