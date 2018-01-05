СМИ: футболист "Ливерпуля" Джан летом на правах свободного агента перейдет в "Ювентус"

ТАСС, 5 января. Футболист сборной Германии и английского "Ливерпуля" Эмре Джан по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента перейдет в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Контракт 23-летнего полузащитника с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня. По правилам Международной федерации футбола, клуб может вести переговоры с потенциальным игроком не раньше чем за шесть месяцев до истечения срока контракта. По данным Sky Sports, "Ювентус" достиг принципиальной договоренности о переходе Джана по окончании сезона на правах свободного агента.

Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Также он играл за немецкие "Баварию" (2011-13) и "Байер" (2013-14). За сборную Германии он провел 20 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 25 игр в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.