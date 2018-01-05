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СМИ: "Бешикташ" намерен приобрести футболиста "Краснодара" Смолова

Спорт
5 января, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Клуб рассматривает форварда в качестве замены турецкому нападающему Дженку Тосуну

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 января. Турецкий "Бешикташ" заинтересован в приобретении нападающего "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова. Об этом сообщает турецкий телеканал A Spor.

"Бешикташ" рассматривает Смолова в качестве замены турецкому форварду Дженку Тосуну, который был продан в английский "Эвертон" за €30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему российскому форварду со стороны испанского "Реала", итальянского "Наполи", английского "Вест Хэма".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. В составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне сыграл 15 матчей за "Краснодар" и забил 10 голов. В активе форварда 28 матчей за сборную России и 11 голов.

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