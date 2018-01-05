Тренер: серебро Третьякова на КМ говорит о том, что подготовка к ОИ выстроена правильно

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Второе и четвертое места, занятые соответственно российскими скелетонистами Александром Третьяковым и Никитой Трегубовым на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, свидетельствуют о том, что подготовка к главному старту сезона - Олимпийским играм - выстроена правильно. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

"Сегодняшние результаты наших лидеров свидетельствуют о том, что тренировочный процесс был выстроен правильно, - считает Чабан. - Спортсмены постепенно выходят на второй пик формы и в середине февраля на Олимпиаде должны показать максимум своих возможностей".

Третьяков второй раз в сезоне попадает в тройку призеров на этапе Кубка мира, ранее на первом этапе в американском Лейк-Плэсиде российский скелетонист занял третье место.

"Александр Третьяков сегодня вполне мог побороться за золото, но во втором заезде немного замедлился на старте, видимо, прошлая неудача в Инсбруке не прошла даром, - продолжил главный тренер. - Хорошо показал себя и Трегубов. Лена Никитина после первой попытки шла третьей, но во второй, к сожалению, допустила ошибки и заняла только пятое место".

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 12 января в швейцарском Санкт-Морице.