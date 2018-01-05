Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: серебро Третьякова на КМ говорит о том, что подготовка к ОИ выстроена правильно

Спорт
5 января, 18:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин второй раз в сезоне попал в тройку призеров на этапе Кубка мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Третьяков

Александр Третьяков

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Второе и четвертое места, занятые соответственно российскими скелетонистами Александром Третьяковым и Никитой Трегубовым на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, свидетельствуют о том, что подготовка к главному старту сезона - Олимпийским играм - выстроена правильно. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Смотрите также

Скелетонист Третьяков завоевал серебро на этапе КМ в Альтенберге

Исполком IBSF подал иск в CAS на решение своей комиссии о допуске Зубкова и Третьякова

МОК может оспорить в CAS решение комиссии IBSF не отстранять Зубкова и Третьякова

"Сегодняшние результаты наших лидеров свидетельствуют о том, что тренировочный процесс был выстроен правильно, - считает Чабан. - Спортсмены постепенно выходят на второй пик формы и в середине февраля на Олимпиаде должны показать максимум своих возможностей".

Третьяков второй раз в сезоне попадает в тройку призеров на этапе Кубка мира, ранее на первом этапе в американском Лейк-Плэсиде российский скелетонист занял третье место.

"Александр Третьяков сегодня вполне мог побороться за золото, но во втором заезде немного замедлился на старте, видимо, прошлая неудача в Инсбруке не прошла даром, - продолжил главный тренер. - Хорошо показал себя и Трегубов. Лена Никитина после первой попытки шла третьей, но во второй, к сожалению, допустила ошибки и заняла только пятое место".

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 12 января в швейцарском Санкт-Морице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
5
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
6
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
7
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама