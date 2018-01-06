Женский молодежный чемпионат мира по хоккею стартует в Дмитрове

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. Женский молодежный чемпионат мира по хоккею (для игроков не старше 18 лет) впервые стартует в России. Соревнования пройдут в подмосковном Дмитрове с 6 по 13 января. Подмосковный город получил право провести их после соответствующего решения, принятого на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в сентябре прошлого года.

Матчи турнира состоятся в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей, построенном в 2003 году и являющимся домашним для многократного чемпиона страны среди женских команд "Торнадо".

Восемь команд сыграют на льду двух арен дворца. Сборная России на предварительном этапе встретится с командами Канады (6 января), США (7 января) и Швеции (9 января). На другой арене в своей группе по три матча проведут сборные Чехии, Финляндии, Швейцарии и Германии. По две лучшие команды встретятся между собой в полуфинале, а две худшие - в серии из двух побед определят ту, которая покинет высший дивизион. Еще два соперника в утешительном матче сыграют за пятое место.

В оргкомитете соревнований ТАСС сообщили, что вход на матчи будет свободным, а также напомнили про опыт проведения в Дмитрове традиционного международного женского Турнира четырех наций среди молодежных команд.

Девушки гимн помнят хорошо

Хозяева турнира в своем возрасте являются двукратными бронзовыми призерами соревнований (2015, 2017). Запоминающимся для россиянок оказалось последнее молодежное первенство, проходившее в чешских городах Злин и Пршеров. Тогда болельщики в конце матча с хозяевами бросали на лед посторонние предметы, а судьи удалили двух российских хоккеисток после драк с соперницами. После игры болельщики освистали гимн РФ, однако российские девушки, находясь на льду, спели его, заставив трибуны затихнуть.

Чемпионат мира в Дмитрове станет вторым для нынешнего тренерского штаба во главе с Евгением Бобарико, который возглавил сборную России в 2016 году. Готовиться к предстоящему турниру команда начала еще в марте прошлого года, когда в Венгрии девушки выиграли Кубок Европы. Важным этапом подготовки стали выездные выставочные матчи в августе против сборной Канады и в сентябре против сборной Финляндии. В тех шести поединках российские девушки выиграли лишь раз, но за этим последовали шесть побед над европейскими сборными в рамках двух турниров, включая на домашнем в Дмитрове и Ступино.

По словам форварда сборной России Оксаны Братищевой, россиянкам пора выигрывать не только у европейских, но и у североамериканских команд. "В прошлом году я получила огромный опыт, поэтому в этот раз, думаю, будет чуть легче. Проще настроиться в психологическом плане, плюс на льду буду чувствовать себя увереннее. В этом году нам все по силам, будем стараться навязывать свою игру в каждом моменте", - приводит ее слова официальный сайт IIHF.

Первенство мира среди девушек проводится с 2008 года. Лидером по чемпионским титулам является сборная США, завоевавшая шесть золотых наград. Четыре золота выиграли канадки. Таким образом, обе североамериканские сборные за 10 лет турнира никого не подпускали на высшую ступень пьедестала. Наибольшее количество бронзовых медалей в активе шведок (5).