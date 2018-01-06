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"Бостон" обыграл "Миннесоту", одержав пятую победу подряд в НБА

Спорт
6 января, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 91:84

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ТАСС, 6 января. "Бостон" на домашней площадке победил "Миннесоту" со счетом 91:84 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, в его активе дабл-дабл из 25 очков и 23 подборов. В составе хозяев больше всего очков набрал разыгрывающий Маркус Смарт (18), его одноклубник форвард Арон Бэйнс сделал дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. "Бостон" продлил победную серию до пяти матчей.

"Бостон" с 31 победой в 42 играх лидирует в таблице Восточной конференции, "Миннесота" (22 победы в 40 матчах) занимает четвертое место в Западной конференции. В следующем матче "Бостон" в гостях встретится с "Бруклином" 7 января, "Миннесота" в этот же день дома примет "Нью- Орлеан".

Другие результаты игрового дня:

"Филадельфия" - "Детройт" - 114:78;

"Майами" - "Нью-Йорк Никс" - 107:103 (ОТ);

"Милуоки" - "Торонто" - 110:129;

"Даллас" - "Чикаго" - 124:127;

"Сан-Антонио" - "Финикс" - 103:89;

"Денвер" - "Юта" - 99:91;

"Мемфис" - "Вашингтон" - 100:102;

"Портленд" - "Атланта" - 110:89;

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Шарлотт" - 94:108.

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