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Нападающий "Нефтехимика" Филатов дисквалифицирован на три матча КХЛ

Спорт
6 января, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

В матче против рижского "Динамо" форвард был удален до конца игры за удар в колено хоккеисту соперника Миксу Индрашису

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ТАСС, 6 января. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Никита Филатов дисквалифицирован на три матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

4 января "Нефтехимик" в гостях проиграл рижскому "Динамо" (1:2). Филатов в середине первого периода нанес удар в колено форварду рижан Миксу Индрашису, за что был удален до конца встречи. После дисциплинарного разбирательства инцидента игрок был дисквалифицирован на три матча.

На одну игру дисквалифицирован нападающий "Сибири" Вячеслав Основин, который в гостевой игре с владивостокским "Адмиралом" (3:2 ОТ) 5 ноября получил третий в сезоне 10-минутный дисциплинарный штраф.

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