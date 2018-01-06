Александр Емельяненко проведет бой против поляка Байора 4 марта в Тольятти

ТАСС, 6 января. Польский боец смешанного стиля (MMA) Шимон Байор стал соперником россиянина Александра Емельяненко по поединку, который пройдет 4 марта в Тольятти. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Facebook Байора.

"4 марта, Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Емельяненко", - написал Байор.

Последний поединок Емельяненко провел 17 декабря 2017 года на турнире в Грозном, нокаутировав американца Вирджила Цвикера в первом раунде. Всего в активе 36-летнего россиянина 25 побед (19 досрочно) и семь поражений. 29-летний Байор провел 24 боя за карьеру, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений.