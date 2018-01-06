Около 40 человек пострадали после футбольного матча Оман - ОАЭ из-за обрушения заграждения

ТАСС, 6 января. Порядка 40 человек пострадали в результате обрушения стеклянного заграждения стадиона во время финального матча Кубка наций Персидского залива между футбольными сборными Омана и ОАЭ. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра по делам молодежи Кувейта Халеда аль-Рудана.

Встреча прошла 5 января в Кувейте и завершилась победой сборной Омана со счетом 1:0.

Несчастный случай произошел по окончании матча, когда болельщики команды Омана подошли к стрелянному заграждению, чтобы поприветствовать свою команду. Ограда не выдержала и рухнула вместе с болельщиками. "Около 40 человек получили травмы, они госпитализированы с незначительными травмами, их здоровью ничего не угрожает", - отметил Халед аль-Рудан.

Он добавил, что власти Кувейта проведут расследование для выяснения причин случившегося.

انهيار حاجز المدرجات في استاد جابر الدولي بالكويت يتسبب بوقوع عدد من الإصابات الطفيفة بين جماهير المنتخب العماني. #الامارات_عمان | #الامارات_اليوم pic.twitter.com/sS45D0rkgX — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 5 января 2018 г.