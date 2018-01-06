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Около 40 человек пострадали после футбольного матча Оман - ОАЭ из-за обрушения заграждения

Спорт
6 января, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча прошла 5 января в Кувейте и завершилась победой сборной Омана со счетом 1:0

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ТАСС, 6 января. Порядка 40 человек пострадали в результате обрушения стеклянного заграждения стадиона во время финального матча Кубка наций Персидского залива между футбольными сборными Омана и ОАЭ. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра по делам молодежи Кувейта Халеда аль-Рудана.

Встреча прошла 5 января в Кувейте и завершилась победой сборной Омана со счетом 1:0.

Несчастный случай произошел по окончании матча, когда болельщики команды Омана подошли к стрелянному заграждению, чтобы поприветствовать свою команду. Ограда не выдержала и рухнула вместе с болельщиками. "Около 40 человек получили травмы, они госпитализированы с незначительными травмами, их здоровью ничего не угрожает", - отметил Халед аль-Рудан.

Он добавил, что власти Кувейта проведут расследование для выяснения причин случившегося.

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