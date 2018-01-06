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Мяус: чемпионат России по хоккею с мячом проходит в яркой и бескомпромиссной борьбе

Спорт
6 января, 12:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам члена исполкома ФХМР, все команды суперлиги ведут активную борьбу за попадание в плей-офф

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Сергей Мяус

Сергей Мяус

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд суперлиги проходит на высоком уровне, большинство клубов борется за попадание в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

"Очень радует, что все команды суперлиги ведут активную борьбу за попадание в плей-офф. Согласен, что есть группа лидеров - красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА- Нефтяник", которые являются основными претендентами на победу в чемпионате, однако все остальные клубы стараются и выкладываются на все 100% до финального свистка. У всех клубов есть цель - попадание в плей-офф, что заставляет чемпионат России по хоккею с мячом проходить в яркой и бескомпромиссной борьбе", - отметил Мяус.

Турнирную таблицу чемпионата России после 14 туров возглавляет с 39 очками "Енисей", "СКА-Нефтяник" занимает второе место (34), "Уральский трубник" из Первоуральска идет третьим (28).

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