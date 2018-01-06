Кандидата от России не будет на выборах главы AIBA

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Федерация бокса России не будет выдвигать кандидата на пост главы Международной ассоциации бокса (АИБА), организация поддержит итальянца Франко Фальчинелли. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы не будем выдвигать кандидата на эти выборы. Федерация поддержит Франко Фальчинелли", - сказал Кремлев.

Собеседник агентства при этом отметил, что федерация выдвинет кандидата в исполком AIBA.

Выборы пройдут 27 января в Дубае.

Фальчинелли в настоящий момент исполняет обязанности президента AIBA после отставки Чинг-Куо Ву.