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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

Спорт
6 января, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, он занял 12-е место

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ТАСС, 6 января. Француз Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 32 минуты 23,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Фуркад одержал четвертую победу в сезоне на этапах Кубка мира. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 6,3 секунды; 3 промаха), третье - его соотечественник и брат Тарьей Бё (+30,9; 0), который впервые в сезоне попал на подиум в гонках Кубка мира.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, который занял 12-е место (+1.43,1; 1). Александр Логинов финишировал 18-м (+2.06,4; 3), Матвей Елисеев - 26-м (+3.11,6; 3), Алексей Волков - 28-м (+3.15,7; 0), Максим Цветков - 45-м (+4.23,7; 1), Антон Бабиков - 55-м (+5.35,9; 7).

Фуркад укрепил лидерство в общем зачете. В активе француза 552 очка, второе место занимает Йоханнес Бё (514), третье - словенец Яков Фак (372). Шипулин идет четвертым (311).

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 7 января эстафетными гонками..

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