Оргкомитет женского молодежного ЧМ по хоккею разработал турмаршруты для участников турнира

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Организаторы женского молодежного чемпионата мира (игроки до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове разработали для его участников и гостей туристические маршруты на время турнира. Об этом журналистам рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"О решении Международной федерации хоккея (IIHF) провести турнир у нас мы узнали в конце сентября. Для нас это большой подарок, спасибо Владиславу Александровичу Третьяку (президент Федерации хоккея России - прим. ТАСС), что он выбрал местом проведения Дмитров, - сказал Терюшков. - Оргкомитет в течение двух месяцев провел достаточно большую работу - мы привели дворец в соответствии с нормами IIHF. Мы также разработали и туристические маршруты в Дмитрове, чтобы спортсмены, тренеры и приезжающие сюда болельщики могли провести здесь время".

По словам Терюшкова, ранее IIHF предлагали провести чемпионат мира в других подмосковных городах: Мытищах, Балашихе и Подольске. "Там больше арены (дворец в Дмитрове вмещает 2,5 тысяч зрителей. - прим. ТАСС), но выбор остановился на Дмитрове, поскольку здесь четыре ледовых площадки под одной крышей. Это большой плюс - здесь могут проводиться тренировки и игры, и весь дворец в распоряжении команд-участниц", - отметил министр.

Чемпионат мира проходит в Подмосковье с 6 по 13 января. В нем участвуют восемь команд.