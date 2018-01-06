Яшин надеется, что в будущем хоккеистки РФ смогут конкурировать с канадками и американками

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин надеется, что женская сборная России со временем сможет составить конкуренцию канадской и американской командам. Об этом он рассказал ТАСС.

В 2014 году Яшин был генеральным менеджером женской национальной команды на Олимпиаде в Сочи. Пока в истории женского хоккея на чемпионатах мира и Олимпиадах победы одерживали только сборные Канады и США.

"Я слышал, что наша профессиональная Женская хоккейная лига будет развиваться, планируется увеличить количество команд. Самое главное, что есть внимание со стороны Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги, - сказал Яшин. - Я был на Играх в Сочи, и самый интересный хоккей показали в женском олимпийском финале команды США и Канады. И если мы вклинимся в это противостояние и будем играть на равных с ними, то это будет здорово".

Молодежный женский чемпионат мира с 6 по 13 января проходит в подмосковном Дмитрове, где выступает многократный чемпион России среди женских команд "Торнадо". "Самое главное, что здесь есть болельщики. То, что люди пришли, выбрали хоккей, это очень знаменательно - для них это действительно праздник. Нужно поблагодарить Федерацию хоккея России, руководство Московской области, дворца спорта, что они сумели этот праздник предоставить", - отметил он.