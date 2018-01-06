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Демченко: санкции МОК отразились на выступлении саночницы Ивановой на этапе КМ в Кенигзее

Спорт
6 января, 19:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

22 декабря МОК пожизненно отстранил Иванову от участия в Олимпийских играх

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Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© Руслан Шамуков/ТАСС,архив

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, сейчас находится не в самом лучшем психологическом состоянии, что отразилось на ее результате на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дело Ивановой на предмет нарушения ей антидопинговых правил, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этой спортсменке участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении ее серебряной награды Игр-2014 в эстафете. 5 января Иванова подала иск в Спортивный арбитражный суд.

"После всей этой истории Татьяна находится сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии, - отметил Демченко. - Это не могло не отразиться на ее результате в Кенигзее. Достаточно посмотреть, как она стартует, и вы все поймете".

В субботу в Кенигзее Иванова заняла девятое место, отстав от победительницы, немки Натали Гайзенбергер, по сумме двух заездов на 1,089 секунды. На ЧМ-2016, который также проходил в Кенигзее, Иванова стала бронзовым призером.

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