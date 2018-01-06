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Конькобежка Воронина отметила, что ей тяжело далась бронза ЧЕ на дистанции 3000 м

Спорт
6 января, 19:07 UTC+3 КОЛОМНА область/ 6, января. /ТАСС

Воронина показала результат 4 минуты 7,62 секунды

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Наталья Воронина

Наталья Воронина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Бронзовая медаль чемпионата Европы по конькобежному спорту, проходящего в Коломне, на дистанции 3000 м тяжело далась россиянке Наталье Ворониной. Об этом она сообщила журналистам.

Воронина показала результат 4 минуты 7,62 секунды. Победу одержала голландка Эсме Фиссер (4.05,31), второе место заняла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (4.06,81).

"Изо всех сил добегала дистанцию, тяжеловато мне далась эта медаль. Видимо, пока еще организм не восстановился после этапов Кубка мира, чемпионата России. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Лед показался неплохим, спасибо болельщикам за поддержку. Тяжело дается нынешний турнир, потому что уже было много стартов, но нужно бежать, ведь это домашний чемпионат Европы", - сказала Воронина.

Чемпионат Европы в подмосковной Коломне завершится 7 января.

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