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Тренер Демченко, дисквалифицированный МОК, ощущает поддержку со стороны зарубежных коллег

Спорт
6 января, 19:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

22 декабря МОК пожизненно отстранил Демченко от участия в Олимпийских играх

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Тренер Альберт Демченко

Тренер Альберт Демченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, отстраненный в конце декабря Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх в качестве официального лица, ощущает поддержку со стороны своих зарубежных коллег. Об этом Демченко сообщил ТАСС.

Дисциплинарная комиссия МОК 20 декабря рассмотрела дела Демченко и саночницы Татьяны Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил на Играх-2014, а уже 22-го МОК пожизненно запретил им участвовать в Олимпийских играх, а также лишил всех завоеванных в Сочи наград.

"Я не могу отвечать за Татьяну, так как не вхож в женскую раздевалку и не знаю, как она общается со спортсменками из других сборных, - заметил Демченко, сейчас находящийся на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее. - Про себя же могу сказать, что ко мне отношение со стороны моих иностранных коллег не изменилось. Напротив, я часто слышу слова сочувствия от своих собеседников".

2 января дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) не нашла оснований для наложения запрета на участие Ивановой и Демченко во всех соревнованиях, проходящих под эгидой FIL. 5 января Иванова и Демченко подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение МОК.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали (в личном турнире и эстафете), в активе Ивановой - серебро (эстафета). Сразу после окончания Олимпиады в Сочи он принял решение завершить карьеру спортсмена.

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