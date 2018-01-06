"Салават Юлаев" в овертайме победил рижское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 6 января. "Салават Юлаев" со счетом 4:3 в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Максим Гончаров (6-я минута), Энвер Лисин (30), Теэму Хартикайнен (35) и Захар Арзамасцев (62). За хозяев отличились Никита Евпалов (3), Брэндон Макмиллан (35) и Микелис Редлихс (55).

Уфимская команда набрала 74 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Рижское "Динамо" находится на последнем месте (13) в Западной конференции, набрав 42 очка.

В следующем матче "Салават Юлаев" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 8 января, а "Динамо" в тот же день дома встретится с "Сочи".

В другом матче игрового дня "Торпедо" дома уступило "Сочи" со счетом 1:2.