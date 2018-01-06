Россиянка Орлова стала третьей на этапе КМ по фристайлу в Москве в дисциплине акробатика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Орлова заняла третье место на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика. Соревнования прошли в Москве на территории Гребного канала в Крылатском.

20-летняя спортсменка набрала 80,33 балла. Победительницей стала американка Кайли Маккинон (95,52). Второе место заняла белоруска Александра Романовская (84,48).

В прошлом году на московском этапе Кубка мира Орлова заняла четвертое место, еще одна россиянка Кристина Спиридонова стала шестой.

Этап Кубка мира по акробатике в российской столице прошел уже в восьмой раз, первые соревнования подобного уровня состоялись в Москве в 2008 году.