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Колобков: медали конькобежцев Кулижникова и Юскова на чемпионате Европы были ожидаемы

Спорт
6 января, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Сборная России по конькобежному спорту завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали во второй день чемпионата Европы в Коломне

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что медали российских конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, выигранные на чемпионате Европы на дистанции 1000 метров, были ожидаемы. Слова Колобкова приводит для ТАСС пресс-служба ведомства.

Сборная России по конькобежному спорту завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали во второй день чемпионата Европы в Коломне. Кулижников победил на дистанции 1000 м, а Юсков занял второе место. Екатерина Шихова выиграла золото на дистанции 1000 м, Александр Румянцев завоевал серебро на 5000 м, Наталья Воронина стала третьей на 3000 м.

"Спасибо нашим конькобежцам за отличный подарок своим болельщикам к Рождеству. Что примечательно, как и в первый день чемпионата, в каждой дисциплине у россиян есть награды. То, что и Павел Кулижников, и Денис Юсков взойдут на пьедестал почета, было ожидаемо", - сказал Колобков.

"Екатерина Шихова, вернувшись в спорт после перерыва, показала прекрасный результат, закрепив завоеванное накануне серебро золотой медалью. Александр Румянцев уверенно прошел дистанцию, став серебряным призером. Наталья Воронина отчаянно боролась и выиграла бронзу. Я поздравляю всех ребят, желаю им новых достижений и побед", - добавил министр спорта.

По итогам двух дней турнира у сборной России девять медалей (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых). Такое же количество наград у команды Нидерландов (3-2-4).

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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