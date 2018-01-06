Карякин занял второе место на первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 6 января. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" занял второе место на первом этапе ралли- марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Этап стартовал в столице Перу Лиме и финишировал в городе Писко.

Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале на "Ямахе". Спецучасток длиной 31 км он преодолел за 27 минут 32 секунды. Карякин, который является действующим победителем "Дакара" в зачете квадроциклов, проиграл лидеру ровно минуту. Третьим финишировал француз Себастьян Суде на "Ямахе" (+2.24).

Карякин в пятый раз участвует в ралли-марафоне "Дакар". В 2014 году он был седьмым, в 2016-м - четвертым, в 2017-м - первым. В 2015 году россиянин не смог завершить гонку по техническим причинам.

В нынешнем году "Дакар" проходит по территориям Перу, Боливии и Аргентины. Финиш ралли-марафона состоится 20 января в Буэнос-Айресе.