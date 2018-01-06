Российские бобслеисты Стульнев и Малых стали шестыми в соревнованиях двоек на этапе КМ

ТАСС, 6 января. Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых заняли шестое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Альтенберге.

Первым стал канадский экипаж в составе Джастина Криппса и Александра Копакса, показавший время 1 минута 49,21 секунды. Вторыми стали Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп из Германии (+0,09 секунды), третьими - их соотечественники Нико Вальтер и Кристиан Позер (+0,27). Стульнев и Малых отстали от победителей на 0,77 секунды.

Другой российский экипаж - Александр Касьянов и Алексей Пушкарев - занял восьмое место (+0,81), Максим Андрианов и Михаил Мордасов - 12-е (+0,96).

В соревнованиях женщин победили канадки Кейли Хамфрис и Фелиция Джордж, показавшие время 1 минута 52,62 секунды. На втором месте американки Джейми Грубель и Эйджи Эванс (+0,69 секунды), третьими стали немки Анна Келер и Анника Дразек (+0,90).

Лучшие из россиянок Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли восьмое место (+1,67), Александра Родионова и Анастасия Кочержова - девятое (+1,76).