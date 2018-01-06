Мэр Ливерпуля намерен инициировать расследование трансфера Баркли в ФК "Челси"

ТАСС, 6 января. Мэр английского города Ливерпуль Джо Андерсон намерен инициировать расследование в отношении перехода бывшего полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter чиновника.

24-летний футболист из-за повреждения не провел ни одного матча за "Эвертон" в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Во время летнего трансферного окна на игрока претендовали "Тоттенхэм" и "Челси", но переход сорвался. В январе 2018 года полузащитник перешел в "Челси" за £18 млн.

"Я обращусь в премьер-лигу и Футбольную ассоциацию Англии с призывом расследовать обстоятельства трансфера Росса Баркли из "Эвертона" в "Челси", - написал Андерсон. - Агент в последний день трансферного окна срывает трансфер за £35 млн, футболист не играет и через четыре месяца уходит за сумму на £20 млн стерлингов меньше".

"Переход Росса Баркли из "Эвертона" в "Челси" за £15 млн состоялся после того, как он не сыграл ни одной минуты в этом сезоне, а его агент летом сорвал переход за £35 млн, - это пощечина болельщикам "Эвертона", которые всегда его преданно поддерживали. Для него у меня нет оправданий. Он мог подписать более длительный контракт и уйти из клуба", - отметил мэр Ливерпуля.

Баркли является воспитанником "Эвертона", в основной команде клуба он дебютировал в сезоне-2010/11. В активе игрока также 22 матча за сборную Англии, в которых он отметился двумя голами.