Хоккеист "Металлурга" Казионов дисквалифицирован на пять игр КХЛ за бросок шайбы в арбитра

ТАСС, 7 января. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего магнитогорского "Металлурга" Дениса Казионова на пять игр за бросок шайбы в арбитра в матче лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

5 января "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил ярославский "Локомотив" (4:1). Казионов был удален на 40-й минуте до конца матча за бросок шайбы в арбитра Николая Акузовского.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Казионова наказание по правилу 550 ж, п. 1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона-2017/18" - дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин), а также согласно п. 1. 28. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении КХЛ.

30-летний Казионов провел в нынешнем сезоне КХЛ 43 игры и набрал 10 (пять голов + пять передач) очков.