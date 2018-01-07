"Колорадо" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ, Якупов отдал голевую передачу

ТАСС, 7 января. "Колорадо" одержал разгромную победу над "Миннесотой" со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Габриэль Бурк (8-я минута), Патрик Немет (19), Карл Сёдерберг (29, 46), Микко Рантанен (37), Натан Маккиннон (48) и Тайсон Джост (58). У гостей дважды отличился Эрик Стаал (20, 40). Российский нападающий "Колорадо" Наиль Якупов провел на площадке 10 минут 27 секунд и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего Якупова стало 13 очков (8 шайб + пять передач) в 35 играх нынешнего сезона НХЛ. "Колорадо" продлил победную серию до пяти матчей.

"Колорадо" с 47 очками в 41 матче занимает восьмое место в таблице Западной конференции, "Миннесота", имеющая 47 баллов в 42 играх, идет на девятой строчке. В следующем матче "Колорадо" в гостях сыграет с "Далласом" 14 января, "Миннесота" 10 января дома встретится с "Калгари".

Остальные результаты игрового дня:

"Торонто" - "Ванкувер" - 3:2 (Б);

"Аризона" - "Рейнджерс" - 1:2 (Б);

"Калгари" - "Анахайм" - 3:2;

"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл" - 3:4.