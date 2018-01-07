СМИ: нападающий Ягр зимой покинет клуб НХЛ "Калгари"

ТАСС, 7 января. Чешский нападающий Яромир Ягр зимой покинет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

"Руководство "Калгари" разрешило агенту Ягра вести переговоры с другими клубами лиги, - сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. - Его время в "Калгари" истекло, стороны лишь пытаются определиться с дальнейшими действиями". На данный момент хоккеист в приоритете рассматривает предложения клубов НХЛ, но не исключено, что он перейдет в европейскую команду и выступит на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Ягр заключил годичный контракт с "Калгари" 5 октября 2017 года. На прошлой неделе 45-летний ветеран получил третью по ходу сезона травму, из-за которой пропустил последние две встречи. Всего в 22 играх нынешнего сезона он записал на свой счет 1 шайбу и 6 передач.

Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733 ). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью- Джерси" и "Флориду".

Ягр стал первым игроком с 1980 года и вторым - в истории НХЛ, который на 46-м году и более сумел забросить шайбу и отдать результативную передачу в одном матче лиги. Уроженец чешского Кладно вошел в сотню лучших игроков за всю историю НХЛ по версии самой лиги.

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 действующих и бывших игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр, начавший свою карьеру в "Кладно" в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.