Форвард "Бостона" Бержерон признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 7 января. Форвард "Бостона" Патрис Бержерон стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Бержерон набрал 5 очков (4 гола + 1 передача) в домашнем матче против "Каролины" (7:1).

Второй звездой признан вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 38 из 39 бросков в гостевой игре с "Аризоной" (2:1 Б). 35-летний Лундквист одержал 424-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на восьмое место в истории лиги по данному показателю. Первое место занимает Мартин Бродо (691).

Третьей звездой дня стал защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, который в домашнем матче с "Тампой" (6:3) отдал три голевые передачи и заработал показатель полезности "+5".