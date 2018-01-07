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Вратарь Нарубин покинул ФК "Динамо" по обоюдному согласию сторон

Спорт
7 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В текущем сезоне 36-летний голкипер не сыграл за "Динамо" ни одной встречи

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Сергей Нарубин

Сергей Нарубин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с вратарем команды Сергеем Нарубиным по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Контракт с Нарубиным был расторгнут по обоюдному согласию сторон", - сказали в пресс-службе.

Нарубин является воспитанником московской детско-юношеской школы "Трудовые Резервы". Свой первый профессиональный контракт подписал в 2000 году с раменским "Сатурном". Затем вратарь выступал за брянское "Динамо", владикавказскую "Аланию", пермский "Амкар", "Тосно" из Ленинградской области и "Уфу".

В 2016 году стал игроком московского "Динамо". В сезоне-2016/17 провел за команду две игры первенства Футбольной национальной лиги и три матча Кубка России. В текущем сезоне 36-летний Нарубин не сыграл за "Динамо" ни одной официальной встречи. Голкипер защищал ворота команды в товарищеском матче против сборной России, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 3:0 в пользу национальной команды. Соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2018 года.

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