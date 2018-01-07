Арефьев: российские прыгуны с трамплина выберутся из психологической ямы к старту ОИ-2018

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев рассчитывает, что мужская команда выберется из психологической ямы к старту Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом специалист сообщил ТАСС.

В субботу завершились традиционные соревнования "Турне четырех трамплинов". Победу в общем зачете одержал поляк Камил Стох с результатом 1108,8 балла. Второе место занял немец Андреас Веллингер (1039,2), третьим стал норвежец Андерс Фаннемель (1021,3). Лучший из россиян Евгений Климов - 43-й (310,9). Денис Корнилов занял 45-е место (299), Дмитрий Васильев - 66-е (69), Алексей Ромашов - 67-е (61).

"Конечно, я недоволен результатом наших спортсменов, которые выступили, мягко говоря, слабо. Однозначно они должны были выступить гораздо лучше. Причин много, но основная из них - это психологическая неустойчивость, которая заключается в том, что на тренировке ребята делают хорошие прыжки, а на соревнованиях, к сожалению, не могут себя реализовать, эмоции перехлестывают. Олимпиада рядом, желания много, но контроль над прыжками теряется и итоги соревнований складываются не в нашу пользу", - сказал Арефьев.

"Надеюсь, на следующем этапе Кубка мира мы выступим значительно лучше, что может придать психологической уверенности. Думаю, что спортсмены будут спокойно подходить к стартам. Падать нам больше некуда, думаю, что мы сейчас начнем выходить из этой ямы, на следующих стартах будем чувствовать себя увереннее. Изменений в составе не планируется", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Тауплице с 12 по 14 января. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.