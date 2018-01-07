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Международный союз конькобежцев высоко оценил организацию чемпионата Европы в Коломне

Спорт
7 января, 17:43 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

Чемпионат Европы впервые проходит в новом формате, медали разыгрываются на отдельных дистанциях, а не в многоборье

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КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) дал высокую оценку уровню организации чемпионата Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне. Об этом журналистам заявил член совета ISU и представитель организации на чемпионате Европы Роланд Майллард.

Чемпионат Европы впервые проходит в новом формате, медали разыгрываются на отдельных дистанциях, а не в многоборье.

"Турнир был отлично организован, как и всегда это бывает в Коломне, которая принимала различные соревнования за свою историю. Рад, что медали распределились между разными странами. Это здорово для развития конькобежного спорта", - сказал Майллард.

"Российские болельщики уникальны. У меня просто нет другого слова. Я рад, что в России есть такие фанаты конькобежного спорта", - заключил член совета ISU.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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