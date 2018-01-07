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Грязцов: российским конькобежцам тяжело далась командная гонка преследования на ЧЕ

Спорт
7 января, 18:18 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

В субботу российская команда стала второй в командной гонке преследования

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КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Мужской сборной России по конькобежному спорту непросто далась командная гонка преследования на чемпионате Европы в Коломне. Об этом журналистам рассказал российский конькобежец Сергей Грязцов.

В субботу российская команда, за которую выступали Данила Семериков, Грязцов и Александр Румянцев, стала второй в командной гонке преследования. Выиграла гонку команда Нидерландов, третье место заняла сборная Польши.

"Трудно было услышать друг друга при таком шуме, поэтому не очень хорошо получился первый круг. Увидел на табло время - потом мы начали добавлять", - сказал Грязцов.

"Моя профильная дистанция - 1500 метров, поэтому последние полтора круга дались тяжело. Не совсем успел восстановиться после вчерашнего забега. Хотя ребята вчера бежали 5000 метров, им тоже было непросто", - отметил конькобежец.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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