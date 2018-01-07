Итальянка Лоллобриджида победила в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала первой в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в Коломне.

Второй стала ее соотечественница Франческа Беттроне, третье место заняла австрийка Ванесса Герцог. Россиянка Виктория Филюшкина упала на последнем круге и заняла итоговое седьмое место.

В активе сборной России 13 медалей европейского первенства - пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.