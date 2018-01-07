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Конькобежка Фаткулина заявила, что не хочет присутствовать на слушаниях в CAS

Спорт
7 января, 19:22 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

МОК 24 ноября 2017 года пожизненно отстранил россиянку от участия в Олимпийских играх

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина не хочет присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, куда она подала апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о ее пожизненном отстранении от участия в Играх. Об этом она заявила ТАСС.

МОК 24 ноября 2017 года пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Александра Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. Позднее спортсмены подали апелляцию в CAS на данное решение.

"Нам сказали, что с 24 по 27 января будет суд. Но я считаю, что мне не стоит туда ехать, потому что мне от этого станет только хуже. Я ездила на слушания в МОК и мне там было очень плохо", - сказала Фаткулина.

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"Нет смысла ехать в CAS, - продолжила конькобежка. - Люди и так наказали меня без моего участия. Без меня они сделают и все остальное. Буду просить нашу федерацию, чтобы не везли меня туда".

Спортсменка призналась, что ей очень тяжело и физически, и психологически справиться со сложившейся ситуацией. "Когда я слышу от высокопоставленных людей, что у нас есть шанс, я понимаю это головой. Но мой организм начинает жалеть себя, начинает тошнить или, наоборот, пропадает аппетит. Становится дискомфортно от того, что мозг не может собраться и давать правильные сигналы телу, чтобы оно так не реагировало на эту ситуацию", - сказала Фаткулина.

"Для меня это тяжелый и оскорбительный момент, в котором затронута моя честь. Испытываю чувство несправедливости. Я не могу ничего сделать, как беззащитный кролик. Мои эмоции не передать словами", - заключила россиянка.

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